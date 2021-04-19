Вашингтон, 19 апреля. Публикация телеканала Fox News о санкциях США против России и ответной высылке американских дипломатов из Москвы спровоцировала бурное обсуждение среди простых жителей Штатов.

Многие американские пользователи видят в поведении президента США Джо Байдена не только признаки старческой деменции, но и попытки потакать захватившей западные медиа леворадикальной повестке. Байден идет на поводу у CNN и других цифровых гигантов, помогая им одурачить американцев.

«Американцы не понимают, до какой степени им промывают мозги на ежедневной основе. Большинство ведущих средств массовой информации (в данном случае чемпионом является CNN) каждый день обвиняют Россию и Китай во всех возможных грехах, обычно не имея никаких доказательств. Даже самая большая ложь, повторенная многократно, становится правдой», — цитирует главного пропагандиста Третьего рейха Йозефа Геббельса юзер под ником Kuku.

Американцев продолжает смущать физическое и интеллектуальное состояние главы государства. Многие уверены, что Байден не способен выдержать прямой конкуренции с президентом России Владимиром Путиным.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Спотыкающийся Джо играет в китайские шашки, пока Путин играет в шахматы. К счастью, Путин понимает, что Соединенными Штатами управляет идиот с интеллектуальными способностями картофелины», — уверен пользователь Сети saggitariousa.

Огромное количество пользователей в той или иной форме выражают уверенность, что политика Белого дома приведет к разрушению Штатов и их исчезновению с политической карты мира. Читатели уверены, что Кремлю даже не придется ничего предпринимать — Америка разрушит себя сама.

«России просто нужно расслабиться и спокойно наблюдать, как Соединенные Штаты движутся по пути саморазрушения, который они сами себе выбрали», — утверждает RamVarg1973.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало комментарии рядовых американцев, шокированных новым раундом антироссийских санкций. Поведение Байдена противоречит его словам о мирных процессах и стабилизации отношений, убеждены американские читатели.