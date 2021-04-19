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Экс-командующий силами АТО рассказал, кто деморализует бойцов ВСУ
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов
Армия

Экс-командующий силами АТО рассказал, кто деморализует бойцов ВСУ

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 10:10
Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают хронический дефицит финансовых средств, что негативно отражается на их техническом обеспечении и моральном состоянии.

Киев, 19 апреля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают хронический дефицит финансовых средств, что негативно отражается на их техническом обеспечении и моральном состоянии.

Об этом в интервью телеканала «Эспрессо» рассказал бывший командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ и силами АТО в Донбассе генерал Михаил Забродский, ныне являющийся депутатом парламента страны. Он подчеркнул, что киевские власти в течение двух лет не повышают размер денежного довольствия личному составу украинской армии, тем самым снижая боеспособность всех подразделений и фактические способствуя их «деморализации».

«Материальный фактор стимулирования является и еще долго будет оставаться важным… Это частичная компенсация, которую может предложить государство военнослужащим», — заявил Забродский.

Он также отметил низкий уровень финансирования на закупку военной техники и оборудования для ВСУ, признав серьезную угрозу срыва государственного оборонного заказа уже второй год подряд.

Ранее сообщалось о последствиях гипотетического столкновения ВСУ с Вооруженными силами России.

всу украина финансы деморализация
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