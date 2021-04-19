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Три человека погибли в опрокинувшемся Renault в Кургане
11.мвд.рф  /  Пресс-служба МВД по Республике Коми
Происшествия

Три человека погибли в опрокинувшемся Renault в Кургане

Легковой автомобиль опрокинулся на дороге по неустановленной причине. Жертвами аварии стали два пассажира и водитель.

Курган, 19 апреля. Легковой автомобиль опрокинулся на дороге по неустановленной причине. Жертвами аварии стали два пассажира и водитель.

Полиция выясняет обстоятельства жуткой аварии на автодороге Курган — Куртамыш, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. Ее жертвами стали три человека, которые находились в салоне Renault Logan.

По данным следствия, мужчина, находившийся за рулем иномарки, по неизвестным причинам потерял контроль над управлением, что привело к аварии. В результате ДТП два пассажира скончались на месте. Водитель скончался вскоре после госпитализации. Еще одна гражданка получила незначительные повреждения.

Ранее ФАН писал о ночном ДТП в Новосибирске, жертвой которого стал один человек.

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