Турецкая оппозиция выступила против дружбы Эрдогана с Зеленским

Турция является чуть ли не единственным исламским государством, всерьез заинтересовавшимся конфликтом в Донбассе. Впрочем, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган действует отнюдь не в интересах Украины, а рассчитывает на улучшение отношений с США и получение «рычага давления» на Россию.

За последние две недели Эрдоган умудрился поставить под удар конвенцию Монтре — международный документ с 85-летней историей, лишиться российских туристов и разозлить турецкую оппозицию.

С чем связаны столь опрометчивые действия турецкого руководства и к чему они могут привести?

chp.org.tr / Официальный сайт Республиканской народной партии Турции

Для лидеров оппозиции — 72-летнего Кемаля Кылычдароглу (глава левоцентристской «Республикой народной партии», РНП) и 64-летней Мераль Акшенер (председатель светской, центристской «Хорошей партии», Iyi Parti) — это отличная возможность переманить электорат Эрдогана. Поэтому, центристы в выступлении на собрании своей партии в парламенте Турции резко осудили внешнеполитические шаги лидера республики.

«Вы обманули наш народ, поэтому я буду противостоять вам. Я разоблачу все ваши ошибки (...) Самым важным источником дохода Турции является туризм. Вы играете с хлебом насущным для миллионов людей, вы счастливы? Если Турция снова пропустит туристический сезон, цена за это будет слишком высокой. (...) В нашей стране не хватает коек для лечения больных коронавирусом, а вы отправили 150 000 доз вакцины в Ливию. Вы не боитесь бога? Вам должно быть стыдно!», — сказал Акшенер.

США рвутся в Черное море

Кылычдароглу всегда более осторожен в своих заявлениях. За политика говорят колумнисты близкой к CHP оппозиционной газеты Sözcü:

«Представьте себе страну, в которой экономические проблемы стали невыносимыми, люди обеднели, подавляющее большинство молодежи осталось без работы из-за пандемии, и, помимо всего этого, вакцинирована лишь десятая часть населения. Но всему виной почему-то сотня отставных адмиралов, заявивших о посягательстве на Конвенцию Монтре», — пишет Месут Парлак.

c6f.navy.mil /

Автор отмечает, что сама дискуссия о канале «Стамбул» и конвенции Монтре затрагивает коренные интересы Турции. Пролив Босфор является «горлом» республики, на которое хочет наступить Эрдоган, подчеркивает Парлак.

«США последние 70 лет пытаются аннулировать конвенцию. Они хотят, чтобы 11-я и 12-я статьи документа были изменены, чтобы американские линкоры находились в Черном море и взяли под свой контроль Россию и Кавказ! Разве они не хотят давить на Россию, поддерживая Украину из-за недавнего кризиса (в Донбассе — прим. ред.)?» — добавляет колумнист.

Есть деньги на строительство канала, а на вакцину нет?

pixabay.com / AhmadArdity

Позицию Месуту Парлаку поддерживает еще один колумнист Sözcü Рахми Туран. Он называет строительство нового канала «показухой». Турана возмущает, что вместо производства жизненно важной вакцины от коронавируса правительство направит миллиарды долларов на реализацию проекта, выгодного США.

«Голодные подрядчики проглотят деньги государства (то есть граждан)! А тем временем эпидемия продолжает уносить жизни, безработица достигла пика, владельцы магазинов устали бороться. Если у них есть деньги на строительство канала, то почему их не потратят на торговцев, рабочих, фермеров, пенсионеров — всех, кто пострадал от эпидемии? С этими деньгами можно было бы открыть центр по производству вакцин. Является ли канал более ценным, чем жизни наших людей?» — задается вопросом Туран.

Дальше других зашли журналисты издания Sol, напомнив Эрдогану, что он обсуждал будущее Донбасса и Крыма с президентом Украины Владимиром Зеленским, ранее шутившим над ним. В одном из выпусков шоу «Квартал-95» комик высмеял турецкого лидера, назвав его «усатым тараканом». Зеленский шутил, что за эту «острую политическую репризу» ему «максимум дадут 300 плетей».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Оппозиционные СМИ не только указывают на политические просчеты турецкого лидера, но и активно продвигают идею о досрочных президентских выборах. В противовес им работают проэрдогановские СМИ — Sabah, Hurriyet, Milliet, Takvim, Yeni Şafak и ряд других изданий, пытаясь замять тему о выборах.

«Пока правительство «играет в шахматы» во внешней политике, оппозиция думает о досрочных выборах. (...) Ради бога, выборы не стоят на повестке дня страны, сейчас важнее подумать о средствах к существованию», — заявляет колумнист Yeni Şafak (аффилированная с зятем президента Бератом Албайраком газета) Хасан Озтюрк.

Стоит ли игра свеч?

Сближение Эрдогана с Зеленским объясняется желанием турецкого лидера создать подконтрольную Турции систему Черноморско-Каспийского региона. С Казахстаном, Азербайджаном, Туркменистаном у Анкары уже выстроены отношения, на очереди Украина. Эрдоган хотел бы сделать Турцию транзитным хабом, а также получить контроль над Черным морем. И, как сказал глава Минобороны Турции Хулуси Акар, поддерживая Украину в вопросах Донбасса и Крыма, Анкара считает партнерство с восточно-европейским государством стратегическим. Но Зеленский — не тот игрок, с которым стоит о чем бы то ни было договариваться. Он не имеет политического веса ни в своей стране, ни на международной арене.

Российские власти не оценили «хитрый финт» Эрдогана в отношении Украины. Глава МИД России Сергей Лавров призвал Турцию не подпитывать милитаристские настроения Киева. Вслед за этим Россия объявила о прекращении авиасообщения с Турцией до 1 июня. В погоне за пешкой Анкара лишилась ладьи, но правильные выводы пока не сделала.