Нефть дешевеет на фоне решений инвесторов

Москва, 19 апреля. Мировые цены на нефть опускаются в ходе торгового дня 19 апреля.

По информации на 8:06 по московскому времени стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent уменьшалась до отметки в 66,53 доллара, демонстрируя падение на 0,36%. Июньские фьючерсы марки WTI дешевели в это же время на 0,25%, достигая показателя в 63,03 доллара за баррель, а стоимость майских снижалась на 0,21%, до 63 долларов.

«Мировые цены на нефть в понедельник утром несколько опускаются, что связано с фиксацией инвесторами прибыли после значительного роста котировок за прошедшую неделю», — пишет «Прайм».

На прошлой неделе на фоне позитивных ожиданий вокруг рыночного спроса и прогнозов восстановления мировой экономики котировки нефти росли на 6%. Инвесторы также интересуются новостями от Baker Hughes касательно действующих нефтяных буровых установок в США, число которых увеличилось.

Международное энергетическое агентство (МЭА) и экономисты Citigroup ранее предупредили о критическом снижении избытка сырья, которое было накоплено в нефтехранилищах во время коронавирусной пандемии.