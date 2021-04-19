Китай анонсировал вывод на орбиту базового модуля космической станции 29 апреля

Пекин, 19 апреля. Запуск на орбиту основного модуля китайской космической станции запланирован предварительно на 29 апреля, точная дата будет зависеть от погоды и готовности аппаратуры.

Следом за первой частью под названием «Тяньхэ» будут посланы с интервалом в месяц другие модули. Монтаж космической станции займет примерно год, запланировано минимум 11 пусков ракет с компонентами. На орбиту отправят базовый и два лабораторных модуля.

Строительство космической станции Китая может закончиться к началу следующего года, сообщил руководитель отделения международного сотрудничества Китайского национального космического управления Сюй Яньсун. В перспективе проект может приобрести международный статус, добавил Яньсун.

Новая космическая станция станет самой крупной для Китая. На постоянной основе там будут находиться три космонавта, временно она готова принимать до шести человек. Объект будет вращаться на орбите Земли на расстоянии 340–450 километров.

В декабре 2020 года Китай доставил на Землю первые за долгое время образцы лунного грунта. Россия планирует вернуться на Луну в 2021 году. Российский аппарат планируется запустить в октябре, он предназначен для изучения льда под поверхностью Луны.