Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 апреля 11:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:09
Происшествия
Случайный свидетель спас в Петербурге жертву узбекской банды
11:02
Общество
Хакерское вмешательство повлияло на доступ к сайтам по всему миру
11:02
Политика
Железняк о чешском казусе: США используют шантаж для завоевания рынка Европы
11:00
Общество
Саратовцев предупредили о сильных дождях, грозах и шквалистом ветре
10:59
Общество
Фигурант по делу Ефремова не признал себя виновным в суде в даче ложных показаний
10:59
Экономика
Индекс Московской биржи достиг рекордной отметки
10:59
Политика
Главы МИД стран Евросоюза рассмотрят ситуацию с высылкой дипломатов РФ из Чехии
10:57
Происшествия
Локомотив протаранил легковушку на ж/д переезде в Свердловской области
10:52
Политика
Депутат Кравченко предложил упразднить должность президента Эстонии
10:51
Шоу-бизнес
Азизе припомнили истерику на «Маске» после ухода Носорога
10:50
Политика
Политолог назвал причины нежелания украинцев воевать в Донбассе
10:49
Происшествия
Водитель и пассажир «Нивы» погибли в ДТП с грузовиком под Ярославлем
10:49
Весь мир
Землетрясение и реконструкция порта в Бенгази — что произошло в Ливии 18 апреля
10:47
Общество
МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. События дня. ФАН-ТВ
10:46
Политика
Детский омбудсмен Кузнецова вернула из Сирии 44 российских детей
10:46
Политика
Боррель констатировал нарастание напряженности в отношениях России и Евросоюза
10:45
Спорт
Встретили как героев: сборная России по фигурному катанию вернулась из Японии
10:43
Происшествия
Полицейский рейд по барам Петербурга закончился задержанием более 70 человек
10:42
Спорт
РПЛ выступила против создания европейской Суперлиги
10:40
Общество
Собянин раскрыл план развития наземного транспорта в Москве
Все новости
Китай анонсировал вывод на орбиту базового модуля космической станции 29 апреля
vk.com  /  Космонавт Иван Вагнер
Общество

Китай анонсировал вывод на орбиту базового модуля космической станции 29 апреля

Запуск на орбиту основного модуля китайской космической станции запланирован предварительно на 29 апреля, точная дата будет зависеть от погоды и готовности аппаратуры.

Пекин, 19 апреля. Запуск на орбиту основного модуля китайской космической станции запланирован предварительно на 29 апреля, точная дата будет зависеть от погоды и готовности аппаратуры.

Следом за первой частью под названием «Тяньхэ» будут посланы с интервалом в месяц другие модули. Монтаж космической станции займет примерно год, запланировано минимум 11 пусков ракет с компонентами. На орбиту отправят базовый и два лабораторных модуля.

Строительство космической станции Китая может закончиться к началу следующего года, сообщил руководитель отделения международного сотрудничества Китайского национального космического управления Сюй Яньсун. В перспективе проект может приобрести международный статус, добавил Яньсун.

Новая космическая станция станет самой крупной для Китая. На постоянной основе там будут находиться три космонавта, временно она готова принимать до шести человек. Объект будет вращаться на орбите Земли на расстоянии 340–450 километров.

В декабре 2020 года Китай доставил на Землю первые за долгое время образцы лунного грунта. Россия планирует вернуться на Луну в 2021 году. Российский аппарат планируется запустить в октябре, он предназначен для изучения льда под поверхностью Луны.

китай космос станция
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Политика 16 апреля 2021
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Новости партнеров
Все новости / Общество / Китай анонсировал вывод на орбиту базового модуля космической станции 29 апреля
Рейтинг@Mail.ru