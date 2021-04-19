Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 апреля 11:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:09
Происшествия
Случайный свидетель спас в Петербурге жертву узбекской банды
11:02
Общество
Хакерское вмешательство повлияло на доступ к сайтам по всему миру
11:02
Политика
Железняк о чешском казусе: США используют шантаж для завоевания рынка Европы
11:00
Общество
Саратовцев предупредили о сильных дождях, грозах и шквалистом ветре
10:59
Общество
Фигурант по делу Ефремова не признал себя виновным в суде в даче ложных показаний
10:59
Экономика
Индекс Московской биржи достиг рекордной отметки
10:59
Политика
Главы МИД стран Евросоюза рассмотрят ситуацию с высылкой дипломатов РФ из Чехии
10:57
Происшествия
Локомотив протаранил легковушку на ж/д переезде в Свердловской области
10:52
Политика
Депутат Кравченко предложил упразднить должность президента Эстонии
10:51
Шоу-бизнес
Азизе припомнили истерику на «Маске» после ухода Носорога
10:50
Политика
Политолог назвал причины нежелания украинцев воевать в Донбассе
10:49
Происшествия
Водитель и пассажир «Нивы» погибли в ДТП с грузовиком под Ярославлем
10:49
Весь мир
Землетрясение и реконструкция порта в Бенгази — что произошло в Ливии 18 апреля
10:47
Общество
МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. События дня. ФАН-ТВ
10:46
Политика
Детский омбудсмен Кузнецова вернула из Сирии 44 российских детей
10:46
Политика
Боррель констатировал нарастание напряженности в отношениях России и Евросоюза
10:45
Спорт
Встретили как героев: сборная России по фигурному катанию вернулась из Японии
10:43
Происшествия
Полицейский рейд по барам Петербурга закончился задержанием более 70 человек
10:42
Спорт
РПЛ выступила против создания европейской Суперлиги
10:40
Общество
Собянин раскрыл план развития наземного транспорта в Москве
Все новости
Медики опровергли инсульт у пилота экстренно севшего в Новосибирске самолета
pixabay.com
Происшествия

Медики опровергли инсульт у пилота экстренно севшего в Новосибирске самолета

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 10:49
Российские врачи поставили предварительный диагноз японскому пилоту, самолет которого совершил экстренную посадку, сообщил источник ФАН.

Новосибирск, 19 апреля. Российские врачи поставили предварительный диагноз японскому пилоту, самолет которого совершил экстренную посадку, сообщил источник ФАН.

Согласно предварительному выводу медиков, у летчика произошла транзиторная ишемическая атака. Изначально была неофициальная информация, что у него случился инсульт.

Лайнер для грузовых перевозок Boeing 787-800 Dreamliner принадлежит компании All Nippon Airways. Он летел из Токио в Париж. Учитывая резкое ухудшение состояния пилота, было принято решение о посадке самолета в Новосибирске. Вскоре туда должен прилететь резервный экипаж, сообщал ФАН.

самолет врачи пилот
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Политика 16 апреля 2021
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / Медики опровергли инсульт у пилота экстренно севшего в Новосибирске самолета
Рейтинг@Mail.ru