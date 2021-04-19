Медики опровергли инсульт у пилота экстренно севшего в Новосибирске самолета

Новосибирск, 19 апреля. Российские врачи поставили предварительный диагноз японскому пилоту, самолет которого совершил экстренную посадку, сообщил источник ФАН.

Согласно предварительному выводу медиков, у летчика произошла транзиторная ишемическая атака. Изначально была неофициальная информация, что у него случился инсульт.

Лайнер для грузовых перевозок Boeing 787-800 Dreamliner принадлежит компании All Nippon Airways. Он летел из Токио в Париж. Учитывая резкое ухудшение состояния пилота, было принято решение о посадке самолета в Новосибирске. Вскоре туда должен прилететь резервный экипаж, сообщал ФАН.