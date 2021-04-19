Стали известны подробности о госпитализированном в Новосибирске пилоте

Новосибирск, 19 апреля. Установлена личность командира самолета, сделавшего вынужденную посадку в новосибирском аэропорту. Он оказался гражданином Японии.

Врачи в Новосибирске госпитализировали в областную клиническую больницу командира воздушного судна японской авиакомпании All Nippon Airways в связи с инсультом, сообщил ФАН. Мужчина оказался гражданином Японии. Сейчас ему оказывают необходимую врачебную помощь.

Добавим, Boeing 787-800 Dreamliner следовал по маршруту Париж — Токио. Однако члену экипажа стало плохо, и в связи с этим было принято решение совершить экстренную посадку.