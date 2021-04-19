Протестующие в Миннеаполисе открыли огонь по сотрудникам Нацгвардии

Бруклин-Сентер, 19 апреля. В Миннеаполисе неизвестные совершили вооруженное нападение на сотрудников Национальной гвардии Миннесоты. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт управления Национальной гвардии штата.

Совместный патруль Нацгвардии и т.н. «соседской команды безопасности» подвергся нападению около 4 утра в воскресенье, 18 апреля. По сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь из проезжавшего внедорожника.

PrScr Twitter / @MNNationalGuard

В результате инцидента ранения получили два нацгвардейца, одному из них понадобилась госпитализация. Полиция начала расследование нападения.

Обстановка в Миннеаполисе накалилась после того как 11 апреля офицер полиции застрелил афроамериканца Данте Райта. Ситуация осложняется проходящим в эти дни судебным процессом над полицейским, при схожих обстоятельствах убившим год назад Джорджа Флойда. Активисты BLM требуют наказания для Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве.

В городе несколько дней не утихают масштабные акции протеста, сопровождаемые волной насилия и столкновениями с полицией. Для обеспечения безопасности власти штата приняли решение ввести в город части Национальной гвардии, однако эта мера пока не смогла обеспечить безопасность на улицах. Теперь и сами нацгвардейцы стали жертвами преступников.