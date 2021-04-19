Оперная дива Анна Нетребко поддержала Носорога после разоблачения на «Маске»

Москва, 19 апреля. Оперная певица Анна Нетребко давно и пристально следит за шоу «Маска». После первого полуфинала проекта она поспешила поддержать вылетевшего Носорога.

В десятом выпуске проект покинул участник в костюме Носорога. Им оказался солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко. Многие зрители были расстроены таким решением судей ведь артист был самым сильным на шоу. Фанаты стали писать комментарии в поддержку Туриченко в Сети. Даже звездные коллеги солита «Иванушек» признались, что проект раскрыл его с новой стороны.

Оценила талант и профессионализм Туриченко и оперная дива Анна Нетребко. Она вместе с мужем Юсифом Эйвазовым следит за проектом с первого выпуска. Супруги активно болеют за участников. Певица поспешила поддержать артиста и обратилась к нему в комментариях в Instagram.

«Ты суперский!!!» — призналась Нетребко.

Солидарен с женой и Юсиф Эйвазов. Он написал в соцсети, что болел за Носорога всем сердцем. По словам Эйвазова, Кирилл Туриченко невероятно талантлив и достоин очень больших высот.

Сам солист «Иванушек» не смог сдержать эмоций, когда произносил свою прощальною речь после разоблачения. Туриченко заявил, что еще с первого выпуска думал о финальной речи. По его словам, оказаться в таком потрясающем шоу было огромной радостью. В этот момент артист прервался, стал тереть глаза, а потом и вовсе расплакался.