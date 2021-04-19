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Полковник Литовкин рассказал о российских воздушных минах «Ланцет»
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов
Армия

Полковник Литовкин рассказал о российских воздушных минах «Ланцет»

Россия разработала воздушные мины для укрепления своих границ. Тем самым США получили четкий сигнал. Об этом заявил военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Москва, 19 апреля. Россия разработала воздушные мины для укрепления своих границ. Тем самым США получили четкий сигнал. Об этом заявил военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Специалисты группы компаний ZALA Aero (входит в состав концерна «Калашников») разработали первую в мире систему по минированию воздушного пространства. Она предназначена для уничтожения беспилотников противника при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет». Литовкин заметил, что поражение американских БПЛА возможно лишь в случае полномасштабного вторжения, передает его слова «ПолитРоссия».

«“Ланцеты” могут действовать по американским БПЛА только тогда, когда те пересекут границу России», — заметил он.

Литовкин подчеркнул, что воздушные средства Соединенных Штатов еще ни разу не нарушили границы РФ. Однако само заявление о разработке системы воздушной защиты стало явным предупреждающим сигналом для Запада, считает военный обозреватель. В случае нарушения границ, Россия имеет право применить по нарушителю любой способ, чтобы его остановить. В воздух поднимутся беспилотники и перехватчики, а с земли их будут поддерживать комплексы ПВО.

Российская компания «Кронштадт» ранее приступила к строительству первого в стране завода по серийному производству ударных беспилотников.

Виктор Литовкин беспилотник Ланцет zala
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