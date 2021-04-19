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Российские ученые подтвердили связь между уровнем интеллекта и активностью мозга
wikipedia.org  /  Nevit / CC BY-SA 3.0
Наука

Российские ученые подтвердили связь между уровнем интеллекта и активностью мозга

Существует зависимость между уровнем интеллекта и организацией связей в головном мозге. К такому выводу пришли ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске.

Челябинск, 19 апреля. Существует зависимость между уровнем интеллекта и организацией связей в головном мозге. К такому выводу пришли ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске.

Эту зависимость можно проследить при помощи электроэнцефалографии. Речь идет об исследовании головного мозга, основанном на фиксировании его биоэлектрической активности. Такой метод достаточно широко применяется при обследовании пациентов.

Изначально ученые ЮУрГУ разработали методику, которая позволяет с высокой точностью определять функциональное состояние головного мозга. Позже им удалось найти доказательства, что уровень мышления напрямую связан с мозговой активностью. Работа специалистов поддержана грантом Российского научного фонда, отмечает РИА Новости.

Ростовскую десятиклассницу ранее признали лучшим молодым ученым России. Она победила на Всероссийской конференции молодых специалистов. Девочка учится в десятом классе лицея №27. Она одержала победу в секции «Навигация и управление в школьных проектах».

ученые интеллект мозг
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