Российские ученые подтвердили связь между уровнем интеллекта и активностью мозга

Челябинск, 19 апреля. Существует зависимость между уровнем интеллекта и организацией связей в головном мозге. К такому выводу пришли ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске.

Эту зависимость можно проследить при помощи электроэнцефалографии. Речь идет об исследовании головного мозга, основанном на фиксировании его биоэлектрической активности. Такой метод достаточно широко применяется при обследовании пациентов.

Изначально ученые ЮУрГУ разработали методику, которая позволяет с высокой точностью определять функциональное состояние головного мозга. Позже им удалось найти доказательства, что уровень мышления напрямую связан с мозговой активностью. Работа специалистов поддержана грантом Российского научного фонда, отмечает РИА Новости.

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