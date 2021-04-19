Кристиан Бейл экстремально похудел для съемок фильма «Тор-4»

Канберра, 19 апреля. Актер Кристиан Бейл появился на съемочной площадке фильма «Тор-4». Вид исхудавшего артиста сильно озадачил поклонников.

Бейла заметили на отдыхе вместе с семьей в Австралии. Он проводил время на пляже в Палм-Бич, где идут съемки нового фильма о Торе.

Артист экстремально похудел. Его с трудом можно узнать. Некоторые поклонники кинозвезды испугались за здоровье любимого актера.

Но другие пользователи Сети призвали не беспокоиться за артиста, а восхищаться его мастерством перевоплощения. Лауреат «Оскара» неоднократно доказывал, что он профессионал своего дела, пишет 360tv.ru.

Актер может похвастаться количеством экспериментов над своим телом. Бейлу приходилось и худеть, и набирать лишний вес ради ролей в кино. Пару лет назад он признался, что решил отказаться от таких трансформаций.