Кристиан Бейл экстремально похудел для съемок фильма «Тор-4»

Канберра, 19 апреля. Актер Кристиан Бейл появился на съемочной площадке фильма «Тор-4». Вид исхудавшего артиста сильно озадачил поклонников.
Бейла заметили на отдыхе вместе с семьей в Австралии. Он проводил время на пляже в Палм-Бич, где идут съемки нового фильма о Торе.
Артист экстремально похудел. Его с трудом можно узнать. Некоторые поклонники кинозвезды испугались за здоровье любимого актера.
#ChristianBale #ThorLoveAndThunder #Gorr pic.twitter.com/zrPlBAIQ55— Dani ???? ???? @GeekZoneGZ (@TheGeek_Zone) April 18, 2021
Но другие пользователи Сети призвали не беспокоиться за артиста, а восхищаться его мастерством перевоплощения. Лауреат «Оскара» неоднократно доказывал, что он профессионал своего дела, пишет 360tv.ru.
Актер может похвастаться количеством экспериментов над своим телом. Бейлу приходилось и худеть, и набирать лишний вес ради ролей в кино. Пару лет назад он признался, что решил отказаться от таких трансформаций.