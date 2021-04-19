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Почему новый закон о митингах в Ираке вызывает опасения правозащитников
Федеральное агентство новостей  / 
Весь мир

Почему новый закон о митингах в Ираке вызывает опасения правозащитников

В Ираке рассматривают поправки в закон о демонстрациях.

В Ираке могут измениться правила проведения и организации митингов. Соответствующие поправки накануне рассматривались на заседании комитета по правам человека

Нововведения могут спровоцировать очередной виток социальной напряженности. В стране уже несколько лет проходят непрекращающиеся митинги, которые привели к досрочным выборам, назначенным на нынешнюю осень.

Зачем понадобились изменения в существующие правила проведения акций протеста, почему они вызывают недовольство общественности и чем они могут обернуться — разбиралась международная редакция ФАН.

Иракские парламентарии пока еще ни о чем не договорились. Поправки к закону достаточно остры, и члены комитета по правам человека сумели лишь обменяться мнениями и договориться о продолжении обсуждения поправок к «Закону о свободе собраний и мирных демонстраций» на следующей неделе.

Тем не менее сам факт заседания уже вызвал опасения у экспертов. Они боятся, что планируемые поправки наложат «необоснованные ограничения на право протеста» в Ираке.

«Тюремные заключения и штрафы организаторам собраний создадут атмосферу страха и явятся нарушением международных обязательств Ирака в области прав человека», — утверждает юрист правозащитной группы MENA Рамзи Кайсс.

Ключевые поправки

В нынешней версии законопроект частично смягчает существующие правила, предусмотренные приказом №19, который утвердила Временная коалиционная администрация в 2003 году. Документ регламентирует правила проведения демонстраций и предусматривает ограничения на проведение акций протеста в утвержденные часы. Кроме того, митинги нужно согласовывать с командирами подразделений коалиционных сил.

Нынешний проект отменяет разрешительный принцип организации протестных акций. Вместо него предлагается лишь уведомлять о намерениях провести демонстрацию. Однако несмотря на кажущиеся послабления, нововведения вызывают опасения у правозащитников.

«Статья 13 (1) наказывает лишением свободы на срок от шести месяцев до одного года любого, кто организует собрания или мирные демонстрации и не направляет письменное уведомление губернатору», — объясняет Рамзи Кайсс.

Помимо этого, статья 11 законопроекта разрешает применение силы в том случае, «если публичное собрание или демонстрация были организованы вопреки положениям закона». И этот пункт также стал поводом для критики правозащитников.

Чрезмерная сила

Применение силы сотрудниками силовых ведомств для разгона митингов правозащитники называют противоречащим принципам Организации Объединенных Наций (ООН), которые оговаривают случаи применения спецсредств и оружия силовиками.

«Должностные лица правоохранительных органов, насколько это возможно, должны применять ненасильственные средства, прежде чем прибегать к применению силы и огнестрельного оружия», — говорится в соответствующем документе ООН.

Это положение особенно актуально для Ирака, в котором в последние годы регулярно вспыхивают акции протеста. Причиной этому стала тяжелая экономическая ситуация в стране, в которой финансовый кризис усугубился чередой смены состава правительства.

Демонстранты жгут шины, перекрывают улицы, нападают на административные здания. Поэтому изначально мирные демонстрации то и дело переходят в столкновения с правоохранительными органами.

Стычки заканчиваются ранениями и смертями демонстрантов. 2 ноября 2019 года в Багдаде погиб один из демонстрантов и получили травмы 200 человек в ходе крупнейшей акции протеста. Для разгона толпы спецназ использовал слезоточивый газ и стрелял боевыми патронами.

В тот день еще 120 человек пострадали в городе Умм Каср, жители которого поддержали народный бунт и тоже вышли на улицы. Демонстрации охватили всю страну. По данным правозащитников, в них приняли участие десятки тысяч человек.

Подобные случаи стали поводом для обвинений со стороны правозащитников, которые называют реакцию иракских силовиков «чрезмерной», несмотря на то, что меры чаще всего бывают вынужденными и силовики применяют силу в ответ на агрессию демонстрантов.

Реакция на поправки

В ответ на предлагаемые поправки сразу десять иракских и международных неправительственных организаций направили совместное письмо в адрес парламента Ирака с просьбой внести коррективы в проект закона о свободе собраний и мирных демонстраций с целью обеспечения его соответствия обязательствам Ирака в области прав человека.

Тем временем в социальных сетях вспоминают убийство Джасиба Хаттаба Аббуду аль-Хелиджи, которого застрелили 10 марта 2021 года. Он был отцом одного из иракских правозащитников Али аль-Хелиджи, похищенного 8 октября 2019 года.

В исчезновении мужчины подозревают бойцов отрядов народного ополчения «Хашд Шааби». Якобы они угрожали ему расправой за участие в акциях протеста.

Теперь сторонники Али аль-Хелиджи подозревают, что поправки к «закону о демонстрациях» развяжут руки бойцам народного ополчения и они начнут использовать их для того, чтобы уйти от ответственности.

Если организаторы акций увидят в поправках угрозу для себя, они смогут поднять активистов и в Ираке вспыхнут массовые акции протеста, которые могут привести к государственному перевороту. Такое уже было. В нынешнем году должны состояться досрочные выборы, решение о которых было принято после массовых волнений и беспорядков в 2019 году.

Так или иначе, но закон регулирует правила проведения митингов, которые в последние годы участились в Ираке. Отсутствие правил порождает безнаказанность. Как показывает мировая история, хаос беспорядков способен сносить правительства.

Митингующие хотят, чтобы у них наладилась жизнь, и требуют перемен. Но перемены не означают облегчение социальной обстановки. И как правило, все происходит с точностью до наоборот — жизнь не налаживается, а лишь становится хуже.

К тому же правозащитники часто путают право с безнаказанностью, потому что осуждают лишь силовиков, оставляя без внимания преступления активистов, которые не просто устраивают беспорядки на улицах. Они нападают на полицейских, крушат чужое имущество и пытаются вломиться в административные здания.

Полицейским нужна юридическая защита, и поправки к иракскому закону о митингах предоставляют им ее. Без этих нововведений те же самые правозащитники могут обвинить силовиков в превышении полномочий за то, что они защищали свою жизнь и само государство.

ирак протесты закон
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