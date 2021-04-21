Пустые обещания Байдена: почему беженцы с Ближнего Востока оказались не нужны США

Американский парламент возмутился «иммигрантским» приказом президента США Джо Байдена. Во время предвыборной гонки нынешний глава Белого дома критиковал «драконовские меры» своего предшественника Дональда Трампа, предусматривавшие крайне низкие лимиты на прием беженцев.

Отработав несколько месяцев на посту президента, Байден выступил с неожиданной инициативой: он сохранил квоты на мигрантов, которые позволяют принимать не более 15 тысяч человек в год.

За что законодатели ополчились на Байдена и почему он не сдержал предвыборные обещания, разбиралась Международная редакция ФАН.

Запутанное решение

Белый дом объявил об ускорении процедуры приема беженцев в США в новом приказе Байдена, который изменил правила распределения иммигрантов, имеющих право остаться на территории государства. Документ увеличил количество квот для прибывающих из Африки, Ближнего Востока и Центральной Америки, а кроме того отменил ограничения для переселенцев из Йемена, Сирии и Сомали.

Одновременно с этим приказ сохранил максимально разрешенное количество мигрантов на уровне 15 тысяч в год. Джо Байден заявил, что это ограничение, введенное во времена Трампа, «оправдано гуманитарными соображениями и отвечает национальным интересам».

Однако принятое президентом решение тут же столкнулось со шквалом критики.

«Как беженец я знаю, что найти дом — это вопрос жизни и смерти для детей во всем мире. Стыдно, что президент США отказывается от ключевого обещания приветствовать беженцев», — заявила депутат Палаты представителей США Ильхан Омар.

As a refugee, I know finding a home is a matter of life or death for children around the world.



It is shameful that @POTUS is reneging on a key promise to welcome refugees, moments after @RepSchakowsky @RepJayapal, myself and others called on him to increase the refugee cap. pic.twitter.com/eaxjHCUhrI — Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) April 16, 2021

Заявление Ильхан Омар прозвучало гармоничной нотой в этом политическом аккорде. Оно стало лишь одним из многих критических высказываний о политике новой администрации США в отношении беженцев.

Прогрессивная конгрессмен Прамила Джаяпал назвала документ «бессовестным», а член Палаты представителей от Нью-Йорка Александра Окасио-Кортес процитировала публикацию в The New York Times и напомнила, что «Байден обещал приветствовать мигрантов и люди голосовали за него, помня это обещание». После этого парламентарий пояснила, что «поддерживать ксенофобскую и расистскую политику администрации Трампа совершенно неправильно».

Completely and utterly unacceptable. Biden promised to welcome immigrants, and people voted for him based on that promise.



Upholding the xenophobic and racist policies of the Trump admin, incl the historically low + plummeted refugee cap, is flat out wrong.



Keep your promise. https://t.co/A82xYf1XpR — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) April 16, 2021

Окасио-Кортес потребовала от Байдена «сдержать обещание». С такими же заявлениями выступили другие политики.

Правозащитники также выразили свое разочарование. Исполнительный директор организации America’s Voice Фрэнк Шарри назвал байденовские квоты на мигрантов «плохой политикой».

«Нет веских политических причин для сохранения шокирующе низкого предела числа беженцев», — пояснил Шарри. — «В политическом плане президент Байден оттолкнет многих своих сторонников, если откажется переворачивать расистско-ксенофобскую страницу Трампа».

После этого давления пресс-секретарь президента США Джейн Псаки вынуждена была уточнить, что Байден не пересматривал позицию — просто время для перемен еще не настало.

«Мы никогда не говорили, что не поднимем лимит беженцев. Утром мы фактически сказали, что как только мы достигнем уровня в 15 000 человек, мы поднимем этот предел», — пояснила Псаки.

Что Байден говорил про беженцев раньше

Будучи кандидатом на пост президента Соединенных Штатов Америки, Джо Байден заявлял, что сделает приоритетом своей политики увеличение мигрантских квот до уровня 125 тысяч человек.

«Джо Байден и Камала Харрис признают, что вклад американцев арабского происхождения имеет важное значение для нашей нации. В качестве президента Байден будет бороться с фанатизмом у себя дома и во всем мире и встанет на сторону миллионов американцев арабского происхождения, которые каждый день помогают укреплять Америку», — утверждала пресс-служба Байдена во время предвыборной гонки.

После победы Байдена на выборах, уже в феврале 2021-го, Белый дом взял на себя обязательство принять 62 500 мигрантов в нынешнем году.

Тогда сообщалось, что президент США хотел сразу же увеличить квоту до уровня обещанных 125 тысяч человек, но сделать это было нереально из-за пандемии. Кроме того, администрация сослалась на необходимость восстановления программы беженцев, которая была свернута Трампом.

«Начиная с 19 февраля Соединенные Штаты будут обрабатывать базу данных лиц, имеющих право на участие в программе Протоколов защиты миграции (MPP), для рассмотрения дел о предоставлении убежища в США», — сообщила пресс-служба американского лидера.

И в этом заявлении уже содержался намек на то, что Байден не так уж и приветлив по отношению к беженцам. Мигрантов предупредили, что они не должны предпринимать никаких действий. Им следовало оставаться в тех местах, где они находились. Нарушение этого требования влекло за собой депортацию.

«Мы сообщаем людям, стремящимся иммигрировать в Соединенные Штаты, что наши границы не открыты. Нынешний процесс является только первым этапом работы администрации по возобновлению доступа к упорядоченному процессу предоставления убежища», — объяснял свою позицию Белый дом.

Американский лидер обещал помочь с легализацией тем, кто прибыл в страну до 1 января 2021 года. При этом Белый дом заявил, что Байден привержен иммиграционной реформе в долгосрочной перспективе. Администрация президента США пояснила, что на ее реализацию потребуется время.

Сколько беженцев уже принял Вашингтон

Расхождение слов администрации Байдена с реальной политикой президента Штатов стало заметным еще до появления приказа. В начале апреля правозащитники заявили, что нынешний лидер страны «лукавит».

Члены Международного комитета спасения (IRC) проанализировали предоставленный конгрессу отчет байденовской администрации о прибытии беженцев в период с октября 2020 года по март 2021 года. Периодизация выбрана не случайно: она включает в себя первую половину финансового года, который продолжается с 1 октября по 30 сентября.

Документ показал, что в отчетный период власти Соединенных Штатов приняли только 2 050 беженцев.

«Президенту Байдену следует действовать быстро и отменить дискриминационную политику, увеличив квоту на прием беженцев в этом году до 62 500 человек с исторически низкого текущего лимита в 15 000», — намекнули правозащитники.

На тот момент еще не было приказа Байдена о сохранении квоты, и активисты были уверены, что президент сдержит свои обещания.

Откуда взялась квота в 15 тысяч беженцев

Этот показатель приема беженцев считается самым низким в истории Соединенных Штатов. Его установил предыдущий президент США Дональд Трамп, который являлся сторонником жесткой антииммигрантской политики.

«Хиллари [Клинтон] хочет радикального увеличения числа сирийских беженцев на 500%. Мы не можем этого допустить. Пора поумнеть и защитить Америку!», — написал Дональд Трамп 25 мая 2016 года в своем аккаунте Twitter.

Тогда Трамп еще был кандидатом на пост президента и боролся за свое право занять главный политический пост в Соединенных Штатах. Уже после победы он начал вводить ограничения на прием мигрантов.

25 января 2017 года тогдашний глава Белого дома подписал ряд документов, в число которых входил указ о мигрантах, предусматривающий высылку тех, у кого есть криминальное прошлое, и прекращение финансирования тех городов США, которые отказываются выдать иммигрантов федеральным властям.

Еще через пару месяцев Трамп запретил въезд в страну гражданам шести мусульманских стран, в числе которых были Сирия, Иран, Судан, Ливия, Йемен и Сомали.

За время правления Дональда Трампа была существенно сокращена квота на прием беженцев. В 2018 году она находилась на уровне 45 тысяч, а в 2019 этот показатель снизился до 30 тысяч человек.

К концу президентского срока Трампа лимит упал до 15 тысяч — и это решение теперь поддержал Джо Байден.

Чем Белый дом объясняет сохранение квоты

После объявления теперь уже скандального приказа Байдена о сохранении квот пресс-секретарь Белого дома выступила со специальным заявлением.

«В течение последних нескольких недель он консультировался со своими советниками, чтобы определить, какое количество беженцев реально может быть допущено в Соединенные Штаты в период до 1 октября. Учитывая разрушенную программу приема беженцев, которую мы унаследовали, и нагрузку на Управление по переселению беженцев, его первоначальная цель в 62 500 человек кажется маловероятной», — пояснила Джейн Псаки.

Под словами о «разрушенной программе приема беженцев» подразумевалось снижение количества сотрудников в миграционном департаменте. Это произошло во времена правления Дональда Трампа.

По словам представителя Белого дома, Джо Байден распорядился принять незамедлительные меры, чтобы отменить политику своего предшественника — якобы увеличение квот последует в дальнейшем.

«Мы ожидаем, что президент установит окончательный увеличенный лимит беженцев на оставшуюся часть нынешнего финансового года к 15 мая», — говорится в заявлении Псаки.

today’s order did that. With that done, we expect the President to set a final, increased refugee cap for the remainder of this fiscal year by May 15,” Psaki said. https://t.co/mj30JnoXY3 — Lise Latulippe (@lise_latulippe) April 18, 2021

В чем загвоздка

В реальности Байден попал в патовое положение. С одной стороны, он находится под давлением собственных обещаний и критики действий Трампа. С другой — анализ текущей ситуации показывает назревающий кризис из-за массового наплыва беженцев.

«В сентябре ожидается до 1,1 млн одиноких взрослых, а также около 828 000 семей и более 200 000 детей без сопровождения взрослых. При этом прогнозируются столкновения беженцев с пограничниками», — сообщил телеканал CNN.

В основу анализа был положен в том числе отчет американской пограничной службы, в котором говорилось, что в 2019 году было задержано больше 850 тысяч иностранцев. В связи с грядущим обострением ситуации свои опасения высказал министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

«Мы приближаемся к самому большому увеличению потока беженцев на юго-западной границе за последние 20 лет», — заявил министр.

Эти нюансы, конечно же, хорошо знакомы Джо Байдену, занимавшему пост вице-президента при Бараке Обаме. И хотя последнего считают лояльным по отношению к мигрантам, он был приверженцем строгих правил и депортировал сотни нелегалов.

Нынешний глава Белого дома обещает вернуться к принципам, которых придерживалась команда Обамы. Пока же администрация президента США разгребает наследие Дональда Трампа, который сократил не только мигрантские квоты, но и количество служащих, занимавшихся беженцами. Поэтому нынешний лимит в 15 тысяч иностранцев, которых Соединенные Штаты готовы принять — естественный показатель. Обработать большее количество заявок американские власти не способны физически.