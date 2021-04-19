Политолог назвал причины нежелания украинцев воевать в Донбассе

Чем активнее украинские СМИ будут обсуждать вероятный конфликт между Москвой и Киевом, тем сильнее будут становиться антивоенные настроения. Об этом в комментарии ФАН заявил политический аналитик фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Антивоенные настроения

Украинцы не спешат записываться в армию, в случае конфликта молодые люди предпочтут просто покинуть страну. Об этом заявил львовский журналист Станислав Безушко.

Автор материала напомнил о случае с депутатом партии «Слуга народа» Анной Колесник, которая во время заслушивания доклада главкома Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака отправила в мессенджере сообщение:

«Нужно валить из страны».

Федеральное агентство новостей /

«Но вопрос сейчас не только в ней, а в готовности всего общества к войне. Фраза «Надо валить из этой страны» — это о реальном состоянии готовности большинства украинцев к сопротивлению. Есть те, кто может уехать прочь или знает, как это сделать быстро, есть те, что скажут: «Война — это политические игры», а кто-то все-таки поедет защищать. Лично у меня складывается впечатление, что последних будет значительно меньше», — посетовал он.

Мир изменился

Как отметил Евгений Валяев, антивоенные настроения характерны для любого современного общества. Украина не является исключением. Установленный после Второй мировой войны порядок стремился к сдерживанию больших игроков от прямого вооруженного конфликта. Оптимизм был связан с тем, что прогресс понижает ценность природных ресурсов, выводя на первый план ценность финансов и современных технологий, поэтому нет смысла в прямом военном противостоянии.

В XX веке повысилась ценность человеческой жизни. Стоит отметить возросшую в течение последних 70 лет энергетическую мощь оружия, которое приобрело статус оружия последнего дня.

«Страх перед ядерным конфликтом является важным сдерживающим фактором для сегодняшнего достаточно мирного времени. Современные общества негативно смотрят на милитаризацию государственного бюджета. Во всем мире происходит отказ от призывной армии в пользу профессиональной — контрактной. Если армия занимает гипертрофированное значение в обществе, то с патриотизмом в стране дела обстоят не совсем правильно. Патриотизм должен быть общегражданским явлением, а не основываться на военных победах прошлого и бряцании оружием», — пояснил Евгений Валяев.

Федеральное агентство новостей /

Эксперт заметил, что в России на 2020 год численность контрактников составляла 405 тысяч человек и 225 тысяч призывников, хотя в 2013 году призывников было 300 тысяч, а контрактников — 240 тысяч. Эффективность призывной армии очень низкая, сильные страны от нее отказываются. В украинской армии число военнослужащих не превышает 250 тысяч, в которой призыв — основной ресурс мобилизации. В ежегодном глобальном «Рейтинге военной мощи — 2021» от американских аналитиков Россия занимает второе место, а Украина расположилась на 25-м.

«На Украине после 2014 года постоянно обсуждают отмену обязательного призыва в армию, переход на выборочной призыв и контрактную основу. Этому переходу мешает официальная конъюнктура, которая не перестает основываться на возвращении Крыма и Донбасса в состав Украины насильственным путем. Любой украинский президент, который откажется от призыва, фактически распишется в том, что Крым навсегда потерян Украиной. Хотя прямой взаимосвязи между этими явлениями нет, но контрактная армия в любом случае будет численно уступать призывной, а поэтому может показаться, что снизилась военная мощь всей страны», — пояснил Евгений Валяев.

Видимость мощи ВСУ

Украинская политическая элита старается поддерживать не сколько реальную мощь своей армии, сколько видимость этой мощи — в первую очередь это направлено на внутреннюю аудиторию для поддержания рейтингов среди патриотической общественности. Показатель большого номинального числа призывников необходим для партнеров Украины. Пентагон продолжает оказывать финансовую помощь для укрепления украинской армии, с 2014 года Штаты выделили Украине помощь на сумму более 2 млрд долларов. Это ощутимая финансовая поддержка, которую Киев вероятно тратит не только на армию. Большая численность украинской армии — залог продолжения финансовой поддержки Украины со стороны Запада.

«Чем активнее украинские СМИ будут обсуждать вероятный конфликт между Россией и Украиной, тем сильнее будут становиться антивоенные настроения. Особенно это касается Украины, где на гипотетическую войну могут отправить молодых людей. На этом фоне будет увеличиваться число желающих покинуть страну, чтобы избежать призыва — люди будут стремиться уехать в Евросоюз. Украинские политики активно эксплуатируют мобилизацию общества вокруг темы возможного военного противостояния с Россией. Постоянное напряжение по этой теме будет приводить к выхолащиванию общественных настроений. Люди не хотят жить в постоянном напряжении, официальным властям нужно будет в ближайшей перспективе либо отказаться от призывной армии, чтобы не нервировать население, либо отказаться от военной риторики», — заключил Евгений Валяев.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.