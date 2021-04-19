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Курорты Кубани ожидают до 16 миллионов туристов в 2021 году
wikipedia.org  /  Фёдор Лашков / CC BY-SA 4.0
Общество

Курорты Кубани ожидают до 16 миллионов туристов в 2021 году

Кубань планирует принять 14–16 млн туристов в 2021 году. Такое заявление сделала врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Краснодар, 19 апреля. Кубань планирует принять 14–16 млн туристов в 2021 году. Такое заявление сделала врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Порядка 1,7 млн путешественников уже посетили Кубань в этом году. Турпоток в регионе вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Краснодарский край располагает ресурсами для встречи большого количества гостей, заверила Золотухина в комментарии ТАСС.

Первый полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» стартовал на Кубани. Участники в борьбе за главный приз будут представлять на суд жюри свои проекты в сфере туризма, а также решать региональные кейсы, сообщает «Ридус».

Правительство Кубани решило бороться с «зазывалами», которые навязчиво предлагают туристам такси, экскурсии, проживание и другие услуги. Такие лица портят впечатление от отдыха гостям региона, считают в краевой администрации.

кубань туризм краснодарский край
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