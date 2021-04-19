Девятилетний мальчик в Гане «ожил» по дороге в морг

Аккра, 19 апреля. Мальчик, которого медики везли из отделения местной больницы в Гане в морг, неожиданно «воскрес» по дороге.

Происшествие случилось в городе Болгатанга. Сотрудник морга рассказал, что его попросили забрать тело скончавшегося девятилетнего школьника, однако когда он положил его на каталку и повез в морг, на половине пути «труп» неожиданно чихнул и начал кашлять.

Мужчина остановился, взял ребенка на плечо и отнес обратно в отделение. Оказалось, что «скончавшийся» поправился, а через некоторое время его выписали из лечебного учреждения.

Еще одна смерть ребенка произошла в Чикаго. Там во время перестрелки погиб семилетний мальчик, сообщил ФАН.