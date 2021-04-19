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Иностранных журналистов свозили в Донбасс, а на Украине мобилизуются радикалы
Федеральное агентство новостей  / 
Весь мир

Иностранных журналистов свозили в Донбасс, а на Украине мобилизуются радикалы

Кратко о главных событиях в жизни Украины и Донбасса.

В Донбассе снова растет количество провокаций, а Киев активно глушит беспилотники ОБСЕ, видимо пытаясь скрыть вывод тяжелой техники ближе к линии соприкосновения. Между тем Париж и Берлин пытаются вдохнуть жизнь в «нормандский формат», реализовав новую инициативу, на фоне чего Киев провез иностранных журналистов по юго-востоку страны, рассказывая об «агрессивной России», а Зеленский потребовал план действий по членству в НАТО. В самой Украине в связи с постоянными разговорами о скорой войне начали мобилизоваться националистические организации, что подтолкнуло СНБО изменить тактику и перестать говорить о мифической подготовке РФ к наступлению.

Оперативная обстановка в Донбассе

Количество нарушений за прошедшую неделю опять резко выросло, увеличившись в 1,2 раза (1038 обстрелов против 929).

Динамика обстрелов
Федеральное агентство новостей  / 

На этом фоне стороны конфликта продолжают активно подавлять работу беспилотников миссии ОБСЕ. Судя по местам воздействия на БПЛА, за подавляющее количество случаев ответственность несет украинская сторона.

Это говорит как о плохой работе совместного центра контроля и координации Украины, в обязанности которого входит оповещение о полетах беспилотников ОБСЕ, так и о том, что Киеву есть что скрывать. В последнем случае это, скорее всего, подтянутая ближе к линии разграничения тяжелая техника и артиллерия.

Схема основных событий
Федеральное агентство новостей  / 

На северном фронте наиболее сложная обстановка сохраняется в районах, прилегающих к контрольно-пропускному пункту въезда-выезда (КПВВ) Золотое (55 км западнее Луганска), расположенных в пределах зон ответственности 92-й и 14-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Именно здесь периодически проводится радиоэлектронное подавление БПЛА ОБСЕ, пытающихся осмотреть районы так называемого «Лисичанского плацдарма» — узкой полоски между населенным пунктом Фрунзе (40 км северо-западнее Луганска) и рекой Северский Донец, занятой украинскими войсками.

На центральном участке линии соприкосновения «горячо» было на окраинах Горловки и Донецка, где позиции народной милиции ДНР и ВСУ довольно близко подходят друг к другу.

Трагическим результатом таких нарушений стала гибель жителя Донецка 13 апреля в результате обстрела со стороны позиций 58-й мотопехотной бригады.

В тот же день примерно в этом районе, но с украинской стороны, ранения получили три военнослужащих данной бригады. Скорее всего обстрел имел своей целью подавить пулеметную точку Народной милиции (НМ) ДНР, однако украинские минометчики или артиллеристы промахнулись.

Еще одним примечательным событием стала тренировка Донецкого пограничного отряда, которая прошла 14–16 апреля.

В ходе нее украинских пограничников отправили в поля и палатки, где они помимо отработки навыков борьбы с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) тренировались вести боевые действия практически в одном строю с вооруженными силами страны.

Вполне возможно, что именно лагерь пограничной боевой комендатуры Донецкого погранотряда с десятью боевыми бронированными машинами и нашел БПЛА ОБСЕ, пролетая 14 апреля над населенным пунктом Дылеевка (50 км северо-восточнее Донецка).

В Александровке представители ДНР вот уже четвертый раз не дают обменяться миссии ОБСЕ непонятными, но очень нужными им контейнерами со своими коллегами с другой стороны, подконтрольной Украине. С одной стороны, представители Донецкой Народной Республики видимо хотят узнать, что находится в этих контейнерах и почему ими меняются, с другой — они попадают под диппочту, которую нельзя досматривать.

На этом фоне хотелось бы отметить явно нейтральную позицию миссии ОБСЕ по отношению к сторонам конфликта. Более того, в состав миссии входят и представители России, доля которых составляет 19% (38 из 712) и является пятой после США (61 сотрудник), Боснии и Герцеговины (58 сотрудников), Великобритании (41 сотрудник) и Молдовы (39 сотрудников).

Поэтому в дальнейшем такие случаи, трактующиеся ОБСЕ как намеренное ограничение и препятствование деятельности организации, явно не прибавят плюсов народным республикам и будут использованы для давления в ходе переговорного процесса.

На южном фронте сложная обстановка была в районах Ленинское (17 км западнее Новоазовска) и Коминтреново (20 км северо-западнее Новоазовска), где в течение недели 36-я бригада морской пехоты была экстренно сменена прибывшей с запада 128-й горно-штурмовой бригадой.

Именно погрузку танкового батальона и зенитно-ракетного дивизиона 36-й бригады патруль ОБСЕ заметил 14 апреля на железнодорожной станции Зачатовка (45 км северо-западнее Мариуполя).

Учитывая, что 128-я горно-штурмовая бригада только начала осваиваться, обстановка в этих районах будет иметь тенденцию к ухудшению и далее. При этом морпехи из 36-й бригады видимо призваны усилить группировку напротив Крыма на фоне создания в ВМФ РФ в Черном море довольно внушительного скопления десантно-высадочных средств.

Под конец недели стала осложняться ситуация в районе Еленовки (17 км юго-западнее Донецка) и Докучаевска (25 км юго-западнее Донецка), где позиции занимает 53-я механизированная бригада.

Вполне вероятно, что туда вышли подразделения бригады «Азов» национальной гвардии, замеченные на дороге Мариуполь — Волноваха.

Отряд спецназначения «Азов»
Федеральное агентство новостей  / 

Скорее всего, еще одно подразделение этой бригады в населенном пункте Привольное (23 км севернее Мариуполя) обнаружили наблюдатели ОБСЕ. В его составе было два танка Т-64 и две гаубицы Д-30, которые также имеются на вооружении «Азова».

В целом говорить об активной подготовке к наступлению со стороны украинских вооруженных сил пока не приходится. Вся их деятельность, хоть и носит внеплановый характер, является лишь бряцанием оружием и более похожа на подготовку к обороне.

Иностранные журналисты и антироссийская информационная кампания Украины

На фоне эскалации напряженности Киев 16 апреля решил устроить для иностранных журналистов показательную экскурсию по юго-востоку Украины.

Сначала заместитель командующего Объединенными силами генерал-майор Виктор Ганущак привел свою версию происходящего на линии соприкосновения и вокруг границ Украины.

Само собой, что в своей речи всю вину за обострение он возложил на Россию, даже не упоминая народные республики как государственные образования. Далее иностранной делегации показали Авдеевку (7 км севернее Донецка), военный госпиталь и военный лицей в Северодонецке.

Посещение делегацией иностранных журналистов военного госпиталя в Северодонецке
mil.gov.ua  / Міністерство оборони України

Также журналистам продемонстрировали недавно отстроенный контрольный пункт въезда-выезда в населенный пункт Счастье (15 км северо-западнее Луганска), где пожаловались на блокирование работы перехода со стороны ЛНР.

Посещение делегацией иностранных журналистов КПП «Счастье»
mil.gov.ua  / Міністерство оборони України

После этого иностранцев свозили в стоящий рядом батальон 80-й десантно-штурмовой бригады, где его командир также рассказал о тяжелой ситуации на линии соприкосновения и показал, что ни к каким боевым действиям они не готовятся.

Посещение делегацией иностранных журналистов позиций 80 одшбр
mil.gov.ua  / Міністерство оборони України

В целом акция эта имела ярко выраженный информационно-пропагандистский характер с целью укрепить тезис «Россия — агрессор» в умах европейцев.

Подтверждает эту мысль то, что Киев не водил иностранную делегацию в Мариуполь, где на неделе отмечались активные передвижения техники, которую журналисты могли интерпретировать не в его пользу.

Также акция проведена ровно за три дня до назначенных на 19 апреля переговоров советников глав стран «нормандской» четверки (Россия, Франция, Германия, Украина), от результатов которых зависит пойдет ли уровень эскалации на спад.

На пути к миру

Именно подготовкой к встрече в «Нормандском формате» и являлся проведенный президентом Украины Владимиром Зеленским визит в Париж 16 апреля. Именно там с ним помимо президента Франции Эммануэля Макрона по видеоконференцсвязи переговорила и глава Германии Ангела Меркель.

По информации Telegram-канала «Легитимный», темой обсуждения было урегулирование кризиса, в основу которого положен вариант неких кластеров — нового названия «формулы Штайнмайера».

Учитывая, что с Президентом РФ Владимиром Путиным лидеры Франции и Германии общались ранее, вполне возможно, что Москва согласна на эту инициативу.

При этом украинской стороне неприемлемо проведение выборов на территории народных республик без контроля над границей, а это значит, что Киев будет и далее выставлять Россию «агрессором», пытаясь выторговать условия получше.

По итогам переговоров в Париже Зеленский озвучил следующие тезисы:

  • 19 апреля состоится встреча политических советников «Нормандского формата»;
  • есть надежда на проведение саммита лидеров «Нормандского формата»;
  • поднимался вопрос о членстве Украины в ЕС;
  • обсуждался Донбасс и ситуация на границе Украины и России.

При этом более конкретные меры по реализации инициативы с кластерами будут обсуждаться и вырабатываться именно на встрече советников 19 апреля.

На пути в НАТО

На фоне развернутой информационной кампании интересно отметить, как менялось мнение официальных лиц украинского командования. Если 14 апреля начальник Главного управления разведки генерал Кирилл Буданов говорил «о росте уровня угрозы применения военной силы со стороны России с целью сохранить Украину в сфере своего геополитического влияния», то уже 17 апреля командующий объединенных сил генерал Сергей Наев заявил, что о подготовке к нападению со стороны РФ речи не идет. По его словам, в регионе отсутствуют признаки создания ударных группировок.

Примечательно, что между этими двумя высказываниями вклинилось закрытое заседание (15 апреля) Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, где на повестку выносилось:

  • ситуация в Донбассе;
  • меры по борьбе с контрабандой и обеспечению экономической безопасности;
  • обеспечение кибербезопасности.

Итоги заседания так и не были обнародованы, что говорит об их закрытом характере, либо о том, что их нет. Однако вполне возможно, что Совбез пришел к выводу, что действия России не являются подготовкой наступления и необходимо снижать градус милитаристской риторики. Ведь именно из-за нее на Украине активизировались всякого рода националисты, пытающиеся создавать добровольческие вооруженные формирования и двигать на Донбасс.

 

 

Помимо главы радикального «Национального корпуса» Андрея Билецкого, мобилизовывать своих сторонников стал и «Добровольческий украинский корпус» «Правого сектора» (запрещен в РФ).

Партия «Национальный корпус»
Федеральное агентство новостей  / 

Кроме того, о создании добровольческих отрядов для противостояния «масштабному вторжению» объявили и в ряде городов на западе Украины.

Учитывая, что Россия уж точно на этот «праздник» не явится, дальнейшее создание вооруженных групп ничем не занятых радикалов вполне себе может быть чревато очередной гражданской войной или как минимум госпереворотом.

Структура «Добровольческого украинского корпуса» «Правого сектора»
Федеральное агентство новостей  / 

Цель же нагнетания истерии вокруг якобы агрессивных действий России становится понятна после заявления президента Зеленского, который 15 апреля (на следующий день после доклада генерала Буданова) фактически в ультимативной форме потребовал конкретные предложения по получению плана действий по членству в НАТО.

Неудавшийся украинский шпион

На фоне идущего переговорного процесса 17 апреля в Санкт-Петербурге (РФ) органами ФСБ был задержан с поличным украинский консул Александр Сосонюк. Он пытался получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России. В связи с инцидентом украинскому дипломату предписано уехать из России до 22 апреля.

 

В ответ на это украинский МИД принял решение выслать старшего дипломата российского посольства в Киеве по фамилии Черников, который обязан отправиться в Россию в течение 72 часов начиная с 19 апреля.

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донбасс украина южный ветер
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