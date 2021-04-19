Экспресс-тест для вакцинировавшихся от COVID-19 зарегистрировали в РФ

Москва, 19 апреля. Резидент «Сколково» компания «Рапид БИО» совместно с «Авивиром» зарегистрировали первый экспресс-тест для обнаружения антител после вакцинации от коронавируса.

Тест основан на методе иммуннохроматографического анализа. Чтобы получить результат, потребуется капля крови. Узнать, есть ли у вакцинировавшегося антитела, можно буквально через 15 минут. Достоверность теста составляет 96%. Его реагенты отвалидированы под ряд вакцин, в том числе под «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Такой тест можно сдать и в домашних условиях. В комплект входят спиртовая салфетка, стерильный ланцет, пипетки для переноса биообразца. Тест можно проходить как перед вакцинацией, так и после нее, так как он улавливает устойчивые антитела IgG, образующиеся после болезни.

Сейчас в России активно реализуется программа вакцинации населения от коронавируса. Например, уже более 600 тыс. человек из состава Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) привились первым компонентом отечественного препарата «Спутник V».