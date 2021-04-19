Саратовских энергетиков подозревают в мошенничестве с тарифами на 9 млн рублей

Саратов, 19 апреля. По итогам прокурорской проверки деятельности энергетической компании будет возбуждено уголовное дело. Организация предоставила недостоверные сведения для установления тарифов на услугу по передаче электрической энергии. В результате противоправных действий должностных лиц причинен ущерб распределительной электросетевой компании на сумму свыше 9 млн рублей.

«В принципе, это довольно распространенный тип мошенничества. Делается все очень легко, на самом деле, достаточно провести несколько операций с документами. Вариант практически беспроигрышный, но прокурорская проверка смешала мошенникам все карты. До реального срока вряд ли дойдет, но увольнения и огромные штрафы будут наверняка», — рассказал корреспонденту ФАН юрист Валерий Трофимов.

Ранее стало известно, что жители Саратовской области переплатили коммунальщикам 20 млн рублей за 2020 год. После проверки обновленных данных для граждан был сделан перерасчет.