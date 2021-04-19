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Саратовских энергетиков подозревают в мошенничестве с тарифами на 9 млн рублей
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Общество

Саратовских энергетиков подозревают в мошенничестве с тарифами на 9 млн рублей

Саратов, 19 апреля. По итогам прокурорской проверки деятельности энергетической компании будет возбуждено уголовное дело. Организация предоставила недостоверные сведения для установления тарифов на услугу по передаче электрической энергии. В результате противоправных действий должностных лиц причинен ущерб распределительной электросетевой компании на сумму свыше 9 млн рублей. 

«В принципе, это довольно распространенный тип мошенничества. Делается все очень легко, на самом деле, достаточно провести несколько операций с документами. Вариант практически беспроигрышный, но прокурорская проверка смешала мошенникам все карты. До реального срока вряд ли дойдет, но увольнения и огромные штрафы будут наверняка», — рассказал корреспонденту ФАН юрист Валерий Трофимов. 

Ранее стало известно, что жители Саратовской области переплатили коммунальщикам 20 млн рублей за 2020 год. После проверки обновленных данных для граждан был сделан перерасчет. 

мошенничество саратовская область энергетики
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