Учения противоминной группы кораблей НАТО стартовали на Балтике

Таллин, 19 апреля. Весенние учения группы тральщиков Североатлантического альянса стартовали в акватории Балтийского моря, в них участвует 21 корабль из 11 стран военно-политического блока.

Об этом сообщил командир постоянной противоминной эскадры НАТО Ян Вейхерс.

«Ежегодная операция Open Spirit имеет решающее значение в избавлении вод Балтийского моря от накопившихся здесь со времен Первой и Второй мировых войн всех боеприпасов и для снижения угроз рыболовству, морским путям и окружающей среде», — подчеркнул капитан-лейтенант Вейхерс.

По его словам, в ходе начавшейся операции будет отработано взаимодействие между ВМС Эстонии и военно-морскими силами других стран НАТО, участвующих в учениях Open Spirit.

Ранее сообщалось, почему России не стоит опасаться кораблей Альянса вблизи своих границ.