Российских пенсионеров могут освободить от налога на вклады

Москва, 19 апреля. Депутаты Государственной думы Российской Федерации планируют внести законопроект, согласно которому неработающие пенсионеры будут освобождены от НДФЛ по банковским вкладам.

Об инициативе сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на пресс-службу первого зампреда комитета по бюджету и налогам Михаила Щапова.

С 1 января 2021 года россияне должны платить налог с процентов от банковских вкладов суммой более 1 млн рублей. Однако авторы проекта уверяют, что при введении данного закона не учитывались интересы социально незащищенных групп населения страны, в том числе неработающих пенсионеров.

«В связи с этим предлагается освободить эту группу населения от таких платежей», — говорится в статье.

Также депутаты предлагают ввести ограничение по размеру вклада на одного пожилого гражданина. По их мнению, новые льготы могут использоваться «не только в благих целях», считают инициаторы проекта.

Россиянам ранее объяснили нюансы назначения пенсии за выслугу лет. На нее могут рассчитывать граждане, имеющие длительный рабочий стаж в конкретной профессии.