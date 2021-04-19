Пешеход погиб под колесами мотоцикла в Екатеринбурге

Екатеринбург, 19 апреля. Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии. Ее жертвой стал пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте.

Врачи не смогли спасти человека, который был доставлен в больницу после ДТП с участием байкера, сообщает пресс-служба ГИБДД города. У погибшего были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, открытый перелом голени и множественные ушибы.

Гражданин пересекал проезжую часть в неположенном месте, а мотоциклист двигался на слишком высокой скорости и не успел затормозить. В результате аварии байкер также пострадал — он получил ушибы, перелом плеча и черепно-мозговую травму.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Ранее ФАН сообщал о мотоциклисте, который сломал ноги после столкновения с Volvo в Москве.