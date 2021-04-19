Дарья Мороз ответила на слухи о романе с Прилучным

Москва, 19 апреля. Актриса Дарья Мороз опровергла слухи о романе с коллегой Павлом Прилучным, с которым вместе играет в сериале «Преступление».

Артистка в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым призналась, что слухи — это ее любимая тема. Когда в кино встречаются два актера, и по сюжету у них романтические отношения, то зритель чаще всего автоматически переносит роман персонажей в реальность, отметила Мороз.

«Вторая тема любимая — эти слухи троллить. Когда возникает дуэт на экране, то зрителю хочется верить, что между артистами что-то происходит. Мы с его бывшей женой Агатой Муцениеце дружим. В свое время смеялись долго над этими слухами. Пашка – классный, человек с юмором», — высказалась Мороз, отвечая на распространившиеся слухи об интрижке с Прилучным.

Дарья Мороз была дважды замужем. Первым ее супругом был режиссер Андрей Томашевский. Во второй раз актриса связала себя узами брака с режиссером Константином Богомоловым. В браке у пары родилась дочь. Но союз звезд был недолгим: спустя восемь лет они развелись.

Прилучному приписывают роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Сам актер никак не комментирует это.