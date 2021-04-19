Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 апреля 09:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:36
Наука
Планы полетов на Луну и миссию на Марс обсудили на совещании при участии Путина
09:35
Общество
Надувную куртку для защиты пожилых людей от падений создали в Китае. ФАН-ТВ
09:30
Общество
Курорты Кубани ожидают до 16 миллионов туристов в 2021 году
09:30
Происшествия
Девятилетний мальчик в Гане «ожил» по дороге в морг
09:27
Общество
Экспресс-тест для вакцинировавшихся от COVID-19 зарегистрировали в РФ
09:24
Общество
Сервис «Узнай Москву» сделали более удобным для пользователей
09:22
Армия
Учения противоминной группы кораблей НАТО стартовали на Балтике
09:21
Накормим всю страну: Саратовская область быстро обновляет парк сельхозтехники
09:21
Общество
Водителей Петербурга предупредили о дорожных работах на улицах Петроградской стороны
09:19
Общество
Основатель ПИК займется проектом реставрации здания ресторана «Прага» в Москве
09:18
Экономика
Российских пенсионеров могут освободить от налога на вклады
09:17
Происшествия
Пешеход погиб под колесами мотоцикла в Екатеринбурге
09:16
Шоу-бизнес
Дарья Мороз ответила на слухи о романе с Прилучным
09:15
Общество
Жители Москвы смогут передать показания счетчиков через портал mos.ru
09:11
Шоу-бизнес
Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров признался, что плачет за кулисами
09:10
Происшествия
Один человек погиб, трое госпитализированы в результате ДТП в Прикамье
09:03
Экономика
Доллар и евро растут на открытии торгов Московской биржи
09:02
Общество
Педиатр Османов рассказал, какие игрушки нельзя покупать детям
09:01
Общество
«Держат в страхе весь класс»: в приморской школе разгорается жуткий скандал
09:00
Шоу-бизнес
Жена Петра Мамонова рассказала о судьбоносном подарке Павла Лунгина ее младшему сыну
Все новости
Дарья Мороз ответила на слухи о романе с Прилучным
instagram.com  /  @d_moroz
Шоу-бизнес

Дарья Мороз ответила на слухи о романе с Прилучным

Актриса Дарья Мороз опровергла слухи о романе с коллегой Павлом Прилучным, с которым вместе играет в сериале «Преступление».

Москва, 19 апреля. Актриса Дарья Мороз опровергла слухи о романе с коллегой Павлом Прилучным, с которым вместе играет в сериале «Преступление».

Артистка в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым призналась, что слухи — это ее любимая тема. Когда в кино встречаются два актера, и по сюжету у них романтические отношения, то зритель чаще всего автоматически переносит роман персонажей в реальность, отметила Мороз.

«Вторая тема любимая — эти слухи троллить. Когда возникает дуэт на экране, то зрителю хочется верить, что между артистами что-то происходит. Мы с его бывшей женой Агатой Муцениеце дружим. В свое время смеялись долго над этими слухами. Пашка – классный, человек с юмором», — высказалась Мороз, отвечая на распространившиеся слухи об интрижке с Прилучным.

Дарья Мороз была дважды замужем. Первым ее супругом был режиссер Андрей Томашевский. Во второй раз актриса связала себя узами брака с режиссером Константином Богомоловым. В браке у пары родилась дочь. Но союз звезд был недолгим: спустя восемь лет они развелись.

Прилучному приписывают роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Сам актер никак не комментирует это.

мороз личная жизнь прилучный
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Новости партнеров
Все новости / Шоу-бизнес / Дарья Мороз ответила на слухи о романе с Прилучным
Рейтинг@Mail.ru