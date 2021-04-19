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МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. События дня. ФАН-ТВ
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина
Общество

МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. События дня. ФАН-ТВ

Зянкович и Федута сотрудничают со следствием. Грузовой Boeing экстренно сел в Новосибирске из-за инсульта у пилота.

Юрий Зянкович и Александр Федута сотрудничают со следствием

Задержанные в рамках спецоперации адвокат и политолог доставлены в СИЗО и сотрудничают со следствием, сообщил начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.
«В настоящее время продолжаются следственные действия, задержанные лица водворены в следственный изолятор КГБ, они сотрудничают со следствием, дают признательные показания», — сказал господин Бычек.
Ранее Минск заявил о разоблачении государственного переворота, предполагавшего убийство президента страны Александра Лукашенко и захват его детей. Сколько человек задержали и в чем конкретно они признались, не уточнялось. Представитель КГБ Белоруссии добавил, что среди задержанных есть как граждане страны, так и иностранцы, живущие в Литве, Украине и за океаном. По его словам, впервые в истории в республике возбуждено дело по статье 357 УК РБ (заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем). Максимальное наказание для Зянковича и Федуты предусматривает до 12 лет лишения свободы.

МИД России объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата

МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. События дня. ФАН-ТВ
Федеральное агентство новостей  / Ольга Назаркина

20 сотрудников посольства Чехии должны покинуть страну до конца дня 19 апреля. В Москве в посольстве Чехии останутся работать лишь пять дипломатов, сообщил журналистам глава международного отдела администрации чешского президента Рудольф Йиндрак. По его словам, посольство покинет вся политическая часть.
«На то, чтобы они покинули территорию РФ, им предоставлено 24 часа, тогда как российские дипломаты получили 48 часов», — добавил Йиндрак.

Грузовой Boeing вынужденно сел в Новосибирске из-за инсульта у пилота

МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. События дня. ФАН-ТВ
kgd.aero  / пресс-служба аэропорта Храброво

Грузовой самолет Boeing, летевший из Парижа в Токио, совершил вынужденную посадку в Новосибирске в 5:53 по московскому времени. Предварительная причина посадки — инсульт у командира воздушного судна. Об этом сообщил в понедельник представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Пассажиров на борту не было. Экипаж самолета находится на 18-часовом отдыхе, после которого лайнер вылетит к месту назначения.

ГИБДД вернут контроль над дорожными знаками

МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. События дня. ФАН-ТВ
Народные новости  / Наталия Агеенко

Контроль над расстановкой знаков, светофоров, разметкой и камерами на дорогах вернется к МВД, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на одобренные правительственной комиссией поправки к закону «Об организации дорожного движения». Согласно планируемым нововведениям, власти всех уровней должны будут согласовывать с структурами МВД — ГИБДД порядок размещения дорожных знаков. При этом законопроект предусматривает случаи, когда согласование не требуется: проведение массовых мероприятий, аварийно-восстановительные работы после ЧП или аварий.

 

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