Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров признался, что плачет за кулисами

Москва, 19 апреля. Второй сезон «Маски» приближается к финалу, поэтому страсти накалены до предела. С каждым выпуском сложнее становится не только членам жюри, но и ведущему шоу Вячеславу Макарову.

В первом полуфинале проект покинул Носорог. Под маской скрывался солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко. Артист не смог справиться с чувствами, когда его разоблачили, и от нахлынувших эмоций заплакал прямо на сцене.

Ведущий шоу Вячеслав Макаров рассказал в своем Instagram-аккаунт, что тоже дает волю эмоциям на программе. Он сильно переживает за каждого из участников проекта, поэтому периодически плачет за кулисами.

«Когда сам попадаю в это шоу, я оказываюсь в сказке, испытываю эти эмоции, переживаю за участников, сам стою там рыдаю за кулисами, потому что у меня есть какая-то такая в себе сдержанность – я всегда сдерживаю эмоции на сцене, не дай бог заплакать, может, это какой-то комплекс с детства, не показать себя слабым. Но за кулисами я себя не сдерживаю, поэтому там периодически нормально так плачу», — признался Макаров.

Ведущий всей душой болеет за участников и близко к сердцу принимает каждое решение жюри. По словам Макарова, каждый персонаж шоу привлекает его по-своему. Так, Заяц открылся для него с новой стороны и стал настоящим любимцем, а Носорог сразил наповал своим вокальными данными. После первого полуфинала в проекте осталось четверо масок: Лама, Крокодил, Неваляшка и Змея.

Недавно режиссер-постановщик номеров «Маски» Антон Давыденко рассказал, что участники шоу, начиная с восьмого выпуска, начали вдруг завидовать друг другу и сравнивать.