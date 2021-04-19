Доллар и евро растут на открытии торгов Московской биржи

Москва, 19 апреля. Биржевые курсы иностранных валют растут на старте сессии Мосбиржи.

Доллар прибавил 18,25 копейки от уровня закрытия предыдущих торгов — до 76 рублей за денежную единицу. Евро укрепился на 58,75 копейки и составил 91,43 рубля.

После адаптации российской валюты к санкционном угрозам у нее может открыться второе дыхание, уверен эксперт по инвестициям Михаил Зельцер. По его словам, фундаментально обусловленный курс рубля — 70 единиц за доллар. В то же время на отечественную валюту влияют как геополитика, так и общемировые тренды на рынке.