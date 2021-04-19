Педиатр Османов рассказал, какие игрушки нельзя покупать детям

Москва, 19 апреля. Детям не нужно покупать дешевые китайские игрушки. Лучше отдать предпочтение отечественным товарам без мелких деталей.

Главный внештатный специалист-педиатр, главврач детской горбольницы имени З.А. Башляевой департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов назвал главный принцип. По его словам, лучше покупать отечественные игрушки.

«Не покупать китайские дешевые игрушки. Наши отечественные игрушки проходят серьезный контроль, сертификат качества, все это регламентировано Роспотребнадзором», — рассказал Османов в беседе с РИА Новости.

Маленькому ребенку не стоит покупать игрушки, где много различных деталей, винтиков, магнитиков, пластмассовых мелочей. По словам специалиста, игрушки с мелкими деталями можно давать детям школьного возраста.

Эксперт ранее рассказал об опасных игрушках для детей. По его словам, лучше отказаться от игрушек, содержащих маленькие детали и магнитные шарики. Османов отдельно отметил вред гелевых шариков.