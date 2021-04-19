Смерть герцога Эдинбургского может примирить принцев Гарри и Уильяма

Лондон, 19 апреля. Принц Гарри провел несколько часов наедине с отцом и братом после похорон своего деда герцога Эдинбургского Филиппа. Прощальная церемония прошла в Виндзорском замке.

Родственники встретились в замке после похорон, после чего скрылись от камер. Гарри впервые увиделся с Уильямом после скандального интервью американской ведущей Опре Уинфри. Журналисты не исключают, что смерть деда может примирить двух братьев.

Церемония прощания с 99-летнем супругом британской королевы Елизаветы II прошла 17 апреля. Нынешняя могила станет для принца Филиппа временной, так как после смерти королевы его вместе с супругой похоронят в усыпальнице Мемориальной часовни короля Георга VI.

Супруга принца Гарри Меган Маркл не смогла отправиться на похороны, поскольку находится в положении. Однако она почтила память принца Филиппа, отправив в Виндзорский замок подписанную открытку и венок из цветов.