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Женщинам рассказали о способах удержать внимание мужчин
pixabay.com  /  Waldryano
Общество

Женщинам рассказали о способах удержать внимание мужчин

Удержать интерес мужчины является непростой задачей. Однако есть несколько способов, которые помогут это сделать. Избавиться от багажа прошлого — один из лучших вариантов.

Москва, 19 апреля. Удержать интерес мужчины является непростой задачей. Однако есть несколько способов, которые помогут это сделать. Избавиться от багажа прошлого — один из лучших вариантов.

Не следует сравнивать избранника с предыдущими партнерами и не стоит говорить о «бывшем» в присутствии «нынешнего». Также пытаться доказать мужчине, что женщина лучше него, не является хорошим способом сохранить интерес любимого человека. Необходимо давать ему возможность заботиться о девушке. Сильная дама может оттолкнуть мужчину.

Эксперты советуют оставаться загадочной и не раскрывать «все карты» сразу. Кроме этого, не стоит усложнять или придавать глобальную значимость каждой мелочи. И главное — женщина должна полюбить себя, потому что мужчинам нравятся уверенные в себе представительницы прекрасного пола.

Психологи составили топ-5 фраз для женщин, которые нельзя говорить мужчинам. Некоторые безобидные на первый взгляд фразы могут ввести его в состояние стресса или вовсе привести к разрыву отношений.

любовь женщина избранник
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