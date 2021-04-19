Виктория Боня показала ягодицы в приспущенных трусах

Москва, 19 апреля. Известная ведущая и блогер Виктория Боня призналась, что сейчас свое тело ей нравится гораздо больше, чем пару десятков лет назад. Она показала свою фигуру фанатам в Instagram.

Знаменитость разместила серию коротких роликов в сторис, продемонстрировав подтянутое тело. Она отметила, что стала реже публиковать откровенные снимки, но это не из-за того, что стесняется своей внешности.

«Если я не показываю фигуру на каждом углу, как многие делают, — это не говорит о том, что она у меня какая-то смятая или сплющенная. Часто вижу, как постят фотографии, где у меня все дряблое и висит. Это не так», — написала 41-летняя Боня.

В доказательство своих слов она продемонстрировала фигуру в бикини. Она повернулась к камере и показала ягодицы, приспустив трусы.

instagram.com / prt scr / @victoriabonya

По ее словам, она полюбила свое тело и сейчас чувствует себя значительно лучше. Боня добавила, что она не идеальна, но она приняла свое тело с «небольшими растяжками, как у любой девушки», и другими «изъянами».

После ухода Ольги Бузовой из «Дома-2» создатели телешоу планировали пригласить Викторию Боню в качестве ведущей. Но от этого варианта пришлось отказаться из-за нежелания Ксении Бородиной работать с Боней.