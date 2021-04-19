Гном Гномыч появился в Сети перебинтованный после отдыха с Рудковской

Москва, 19 апреля. Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша, известный как Гном Гномыч, травмировался во время отдыха с мамой на Мальдивах. Об этом он рассказал в Instagram.

Маленький Саша не хотел ехать смотреть рыб на Мальдивах, но звездная мама настояла. В результате для мальчика отдых закончился травмами, чем он поделился на видео и показал перебинтованные ноги.

«Я влетел на скорости в коралл, я же быстро плыву. Ужасно болит, я не могу встать», — рассказал ребенок.

Яна предложила предварительно перед плаванием надеть ласты, но мальчик отказался. Продюсер отметила, что, если бы Гном Гномыч прислушался к ее совету, то не ударился бы хотя бы стопами. В результате ребенок поцарапал икроножную мышцу, колено и стопу. Саша Плющенко пожаловался, что теперь не может надеть кроссовок.

Рудковская ранее в своем Instagram похвасталась перед подписчиками отдыхом на Мальдивах. Знаменитая семья расположилась в шикарной вилле.