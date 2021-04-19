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Нетрезвый водитель устроил ДТП с пятью автомобилями в Москве
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия
Происшествия

Нетрезвый водитель устроил ДТП с пятью автомобилями в Москве

Автомобиль на высокой скорости спровоцировал столкновение с пятью машинами по улице Волынской в Москве. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

Москва, 19 апреля. Автомобиль на высокой скорости спровоцировал столкновение с пятью машинами по улице Волынской в Москве. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

ДТП произошло примерно в 01:20 по московскому времени. Пять автомобилей, в которые врезался автомобиль, находились на прилегающей территории и огороженной стоянке.

Как выяснилось позже, на момент аварии водитель таранившей «легковушки» был в состоянии алкогольного опьянения. Другие обстоятельства происшествия выясняются.

Недавно в Москве популярный блогер Эдвард Бил устроил ДТП на Смоленской площади, в ходе которого в реанимацию попала автомобилистка. После разбирательств выяснилось, что блогер владеет пятью иномарками и постоянно нарушает правила дорожного движения.

москва дтп авария волынская
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