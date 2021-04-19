Нетрезвый водитель устроил ДТП с пятью автомобилями в Москве

Москва, 19 апреля. Автомобиль на высокой скорости спровоцировал столкновение с пятью машинами по улице Волынской в Москве. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

ДТП произошло примерно в 01:20 по московскому времени. Пять автомобилей, в которые врезался автомобиль, находились на прилегающей территории и огороженной стоянке.

Как выяснилось позже, на момент аварии водитель таранившей «легковушки» был в состоянии алкогольного опьянения. Другие обстоятельства происшествия выясняются.

Недавно в Москве популярный блогер Эдвард Бил устроил ДТП на Смоленской площади, в ходе которого в реанимацию попала автомобилистка. После разбирательств выяснилось, что блогер владеет пятью иномарками и постоянно нарушает правила дорожного движения.