Показатель мечтающих о своем бизнесе граждан России составил 51%

Москва, 19 апреля. Больше половины среди пяти тысяч опрошенных россиян хотели бы в будущем открыть свое дело. Такие данные представили сервисы «Работа.ру» и «Сбербанк страхование».

Большинство россиян (68%) объясняют это желание стремлением к улучшению своего финансового состояния. Также 52% респондентов верят, что собственный бизнес обеспечит им стабильное будущее, передает РИА Новости.

«Более половины опрошенных (51%) отметили, что в будущем хотели бы открыть свое дело. При этом 3% уже имеют собственный бизнес, а 46% не желают начинать предпринимательскую деятельность», — говорится в исследовании.

Свободу благодаря бизнесу хотели бы иметь 44% участников опроса, 43% респондентов мечтают о создании чего-то важного и особенного в жизни. Почти трети россиян свое дело может помочь чувствовать себя успешными.

Сайт мэра Москвы Сергея Собянина ранее сообщил, что проектом ГБУ «Малый бизнес Москвы» воспользовались более миллиона раз. Благодаря программе будущие предприниматели прошли необходимые консультации и обучение.