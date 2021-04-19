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Накормим всю страну: Саратовская область быстро обновляет парк сельхозтехники
Пресс-служба ГК Ростсельмаш  / 

Накормим всю страну: Саратовская область быстро обновляет парк сельхозтехники

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 09:24
Темпы обновления превышают показатели прошлого года в три раза.

Саратов, 19 апреля. Региональные аграрии резко нарастили темпы обновления парка сельхозтехники. Помощь фермерам оказывает специальная система льготного лизинга.  

«Сельхозтоваропроизводители закупили порядка 270 тракторов, 90 зерноуборочных комбайнов и 700 единиц прочей сельхозтехники на общую сумму 3,7 млрд рублей. Эти показатели в 2,4 и в 3 раза превышают объемы прошлого года. С помощью программы льготного лизинга к начавшейся посевной кампании хозяйства приобрели 140 единиц техники на сумму 525 млн рублей», — написал губернатор Саратовской области Валерий Радаев в Instagram.

Фермер Анатолий Р. рассказал корреспонденту ФАН, что Саратовская область может окончательно закрепиться в статусе государственной «житницы».   

«Я в этом году технику не покупал, но помощь от государства в этом вопросе действительно достаточно заметная. Такими темпами наш регион снова станет «житницей», как во времена Российской империи, накормим всю страну. Тогда наш хлеб возили на императорский стол, потому что он был самым лучшим», — отметил фермер.

Ранее пчел из Казахстана и Кыргызстана не пустили в Саратовскую область. У перевозчиков не имелось необходимых документов. 

россия сельское хозяйство саратовская область радаев
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