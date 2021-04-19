Спикер ГД Володин предрек очередные «претензии» США к России

Москва, 19 апреля. Соединенные Штаты готовят новую порцию антироссийских «претензий». Очередные удары могут быть нацелены на подрыв промышленности и работы топливно-энергетических комплексов РФ.

Такой прогноз сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, таким образом Вашингтон хочет заблокировать экономическое развитие России. На фоне враждебных действий со стороны США политик призвал быстрее осознать цену звучащим с Запада обвинениям, нельзя допустить вмешательство в дела страны извне.

«Думаю, в ближайшее время, учитывая, что всему миру стало ясно, какие стандарты демократии и защиты прав человека в самих США, следует ожидать другие претензии к нашей стране», — написал Володин в Telegram-канале.

Ранее читатели американского издания Fox News предложили России «остановиться» и понаблюдать за саморазрушением США. На этот путь страну подтолкнули власти, которые в очередной раз ввели санкции против РФ, тем самым усугубляя и без того напряженные отношения между странами, объяснили пользователи.