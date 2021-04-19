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Около 3 тысяч жителей Приморья смогут бесплатно освоить новые профессии
pixabay.com  /  CUsai
Общество

Около 3 тысяч жителей Приморья смогут бесплатно освоить новые профессии

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 08:58
Бесплатную профподготовку в 2021 году смогут пройти 3,4 тыс. приморцев. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Приморского края.

Владивосток, 19 апреля. Бесплатную профподготовку в 2021 году смогут пройти 3,4 тыс. приморцев. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Приморского края.

Подобную возможность получили граждане, которые обратились за помощью в поиске работы через портал «Работа в России». В Министерстве труда и социальной политике Приморского края уточнили, что услугой могут воспользоваться приморцы, находящиеся в поиске работы, а также женщины в декретном отпуске, готовые к повышению квалификации.

«Получение нового образования или повышение квалификации уже имеющейся профессии значительно повышает шансы трудоустроиться на желаемую должность», – отмечает глава министерства Светлана Красицкая.

Недавно появилась информация о модернизации центров занятости в России. По данным Минтруда РФ, реформа облегчит гражданам предпенсионного возраста и молодым специалистам поиск рабочего места.

приморье минтруд профподготовка
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