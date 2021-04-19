Мед включили в число опасных для здоровья сезонных аллергиков продуктов

Москва, 19 апреля. Аллергики в период сезонного обострения не должны употреблять в пищу определенные продукты. Их перечислила диетолог Светлана Титова.

Людям, страдающим от поллиноза, не следует весной есть мед и цитрусовые. Спровоцировать осложнения также могут содержащие лактозу продукты.

Во время сезонного обострения, по словам диетолога, следует пить больше воды. От жареной пищи и фастфуда нужно отказаться. Мощным аллергеном является шоколад.

«Очень часто аллергия начинается на добавки к пище. Мы берем готовый продукт, а там очень много добавок, которые вызывают аллергию. Это усилители вкуса, ароматизаторы и красители. Когда это наслаивается на поллиноз — получается двойной эффект», — подчеркнула Титова в беседе с телеканалом «Звезда».

Врач и телеведущий Евгений Комаровский ранее назвал основные признаки, характерные для аллергии. К ним относятся кашель, слезотечение и боли в животе.