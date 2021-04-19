Турция одобрила производство «Спутника V»

Анкара, 19 апреля. Производство российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» было официально одобрено в Турции. Об этом сообщил член научного совета по коронавирусу доктор Афшин Эмре Кайыпмаз.

Российский препарат против коронавирусной инфекции получил одобрение от турецких властей после испытаний на этапе производства вакцины. «Спутник V» уже одобрен более чем в 50 странах.

Недавно Бразильский эксперт высказался о возможной регистрации вакцины из России. Отдельные регионы и муниципалитеты страны очень заинтересованы в поставках «Спутник V» из-за высокой эффективности.