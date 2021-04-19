Инъекции для людей с ВИЧ могут появиться в России в течение года

Москва, 19 апреля. Инъекции, появление которых на российском рынке способно заменить для ВИЧ-инфицированных прием таблеток, ожидаются в стране в ближайшие 12 месяцев.

Заявил об этом главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения России Алексей Мазус. Он в беседе с ТАСС поделился подробностями борьбы с заболеванием, отметив, что принципиального прорыва нет. Однако положительная динамика наблюдается в сфере развития помощи больным.

«Единственное... это введение препаратов один раз в месяц, в три месяца. Рассматривается вариант, когда один раз в полгода действительно возможно проведение таких инъекций», — уточнил эксперт.

Над изготовлением таких инъекций, в частности, будут работать российские специалисты. Препараты отечественного производства ожидает все медицинское сообщество, заключил Мазус.