Британские ученые исследуют возможность повторного заражения коронавирусом

Лондон, 19 апреля. Ученые из Великобритании начнут изучать возможность рецидива у перенесших коронавирус пациентов. Об этом передает агентство Reuters.

Исследование будет поделено на два этапа. Целью первого станет определение условий, при которых вирус будет распространяться примерно среди 50% участников эксперимента, не неся за собой практически никаких симптомов. В стартовой фазе поучаствуют до 64 испытуемых в возрасте от 18 до 30 лет.

«Информация, которую мы получим в результате этой работы, позволит нам разработать более эффективные вакцины и методы лечения, а также даст возможность понять, защищены ли люди, переболевшие коронавирусом, и в течение какого времени», — поделилась глава группы исследователей вакцинолог Оксфордского университета Хелен Макшейн.

Заключительный этап запланирован на лето. В процессе него испытуемых будут инфицировать при тех же условиях, что и в первой фазе. После чего участников поместят на карантин, который продлится 17 дней.

Международный коллектив исследователей, в свою очередь, в ходе научной работы пришел к выводу, что ультрафиолет может уничтожить коронавирус за считанные минуты. Ученые также выяснили, что кроме ультрафиолета В, на коронавирус оказывает влияние и ультрафиолет А.