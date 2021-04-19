Mercedes GLC признан самым надежным автомобилем

Москва, 19 апреля. Автоэксперты проанализировали машины, которые могут служить годами. Они создали рейтинг самых надежных авто, выделив модели немецкого автопрома, японского и американского.

Самым надежным признали Mercedes GLC, у которого более 97% моделей прошли проверку надежности комплектующих. Также лидерские позиции заняли машины Hyundai и Opel.

Среди машин, которым больше 10 лет, верх одержал Porsche 911. Такого результата удалось добиться из-за бережного ухода владельцев. На машинах не обнаружено коррозии, тормоза полностью исправны, освещение не дает сбоев. Среди более бюджетных вариантов стоит рассмотреть Honda Jazz или Ford Fusion. Средняя цена на вторичном авторынке составляет 3000 евро.

Ранее Mercedes-Benz представил новый полноприводный электрокар EQB. Известно, что новая модель будет вмещать в себя семь человек.