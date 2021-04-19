Многодетным семьям могут выделить бюджетные топливные карты с лимитом

Москва, 19 апреля. Дополнительную поддержку многодетным семьям предложил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин.

Чиновник выдвигает инициативу предоставления семьям топливных карт с ежемесячным лимитом 30 литров бензина. Копия обращения на имя заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.

Березин заявляет, что такая поддержка установит социальную справедливость и предоставит многодетным семьям выбор — использовать бесплатный проезд на общественном транспорте или личный автомобиль.

Кроме того, Госдума приняла закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документ расширяет возможности использования средств, которые государство выделяет многодетным семьям для погашения ипотечного кредита.