Установку дорожных знаков могут снова начать согласовывать с МВД в России

Москва, 19 апреля. Правительство рассмотрит законопроект, согласно которому власти всех уровней должны согласовывать с МВД установку знаков, разметки, светофоров и камер.

Отсутствие этой процедуры сейчас вызывает ряд опасных для жизни и здоровья граждан ситуаций. Разрешение не будет требоваться только в двух случаях: при аварийно-восстановительных работах и проведении массовых мероприятий с задействованием проезжей части, передает «КоммерсантЪ».

Минтранс подготовил соответствующие поправки еще в 2020 году. Депутаты ЛДПР за год до этого обращали внимание, что власти ряда городов самовольно переставляют дорожные знаки, создавая аварийные ситуации.

Новый способ видеофиксации может появиться в России. С его помощью будут отслеживать скорость автомобилей в зависимости от погодных условий.