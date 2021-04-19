Политолог Олещук назвал причину отказа НАТО принять в состав Украину

Киев, 19 апреля. НАТО не намерено в ближайшем будущем принять Украину в свой состав. Об этом заявляют уже украинские эксперты, такие как политолог Петр Олещук.

В 2008 году Альянс отказался предоставить Незалежной план действий по членству. Участники международной организации начали следовать принципу «реформируйтесь сами» по отношению к Киеву, передает «Главред». Такой подход, по словам Олещук, позволяет НАТО отказаться от любых обязательств.

Это понимают и украинские власти. НАТО приняло в свой состав несколько стран Восточной Европы, руководствуясь только своим политическим решением. Украину же несколько лет призывают для начала провести глубокие реформы.

Эксперты рассказали, почему президент Украины Владимир Зеленский потерял всякое уважение в Европе. По их словам, украинского лидера воспринимают как недоговороспособного политика.