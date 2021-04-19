Чрезмерное употребление орехов может привести к проблемам с ЖКТ

Москва, 19 апреля. Суточной нормой потребления орехов является не более 60 грамм. Об этом рассказала врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова.

По ее словам, оптимальная норма — 30-40 грамм орехов в сутки. При употреблении больше 60 грамм, в организм человека поступают «лишние калории», а 100 грамм — это уже 500-600 ненужных калорий. Такое количество орехов может стать причиной проблем с желудочно-кишечным трактом.

Денисова рекомендует употреблять в сутки пять-шесть половинок от ядра грецкого ореха. Миндаля или фундука можно съесть до 12 штук. Кедровых орехов — столовую ложку с горкой. Также орехи имеют свойство снижать уровень «плохого» холестерина, заявила врач в интервью «АиФ».

Недавно диетолог Нурия Дианова рассказала, что злоупотребление цитрусовыми может навредить тем, кто подвержен заболеваниям желудочно-кишечного тракта.