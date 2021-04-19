Экстренно севший в Новосибирске японский самолет оказался пассажирским

Новосибирск, 19 апреля. Самолет японской авиакомпании All Nippon Airways, который совершил срочную посадку в российском аэропорту, оказался пассажирским, а не грузовым.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе новосибирского авиаузла. Рейс следовал в направлении к Токио из Парижа и выполнял перегонный перелет. Вскоре после отбытия члену экипажа стало плохо, его состояние резко ухудшилось, что и стало причиной экстренной посадки. Продолжить выполнение маршрута планируется через 18 часов. В момент инцидента на борту находились семь человек.

«Причина предварительная — инсульт у командира воздушного судна», — уточнил собеседник ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ранее в аэропорту Красноярска на незапланированную посадку зашел рейс Москва — Владивосток. Решение принял командир судна после того, как один из пассажиров почувствовал недомогание.