Брачные игры дальневосточных леопардов попали на видеозапись в Приморье

Владивосток, 19 апреля. «Супружескую пару» краснокнижных дальневосточных леопардов удалось запечатлеть фотоловушке в заповеднике ФГБУ «Земля леопарда» в Приморье.

На видео попала самка Бэри и ее кавалер Тайфун, которые явно неравнодушны друг к другу и хотели скрыться из виду, объяснили ситуацию в национальном парке. Ученым не раз удавалось зафиксировать «свидание» парочки, после которой у Бэри появились котята. По их словам, встреча самки и самца на одной территории свидетельствует только о брачных играх.

«Оба леопарда являются старожилами и уже известны широкой общественности», — сказал представитель «Земли леопарда».

Недавно на севере Приморского края автомобилист снял на телефон семейство тигров. Самка с двумя котятами гуляла около дороги. На кадрах видно, как тигренок вышел прямо к трассе.