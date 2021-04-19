Подержанные автомобили в России растут в цене быстрее новых

Москва, 19 апреля. Средний рост цен на подержанные автомобили в России увеличился в 2021 году больше, чем на новые машины, подсчитали аналитики сервиса «Авто.ру».

Цены на автомобили на вторичном рынке за первые три месяца 2021 года выросли на 5,2 процента, а новые машины подорожали за это же время лишь на 3,8 процента. Годовалый автомобиль можно продать дороже его исходной цены.

Дилеры сообщают о еще большем подорожании. Машина до десяти лет прибавила в цене 10,7 процента в первом квартале в сравнении с началом года. Самыми популярными и подорожавшими моделями на вторичном рынке стали Skoda Octavia, Toyota Camry, BMW 5 и Mercedes-Benz E-Class.

По мнению экспертов, такой ситуации на автомобильном рынке способствовал дефицит новых машин. Также россияне не спешат расставаться с автомобилем из-за сокращения доходов. Аналитики сходятся во мнении, что «нормализация» ситуации с ценами возможна, но или ближе ко второму полугодию 2021 года или уже в следующем году.

Российских автолюбителей ожидают изменения с 1 мая этого года. Сделки по купле и продаже подержанных машин можно будет заключить онлайн через портал «Госуслуги».